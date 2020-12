Franco Locatelli: “In autunno 2021 vaccinato il 70% degli italiani” (Di martedì 22 dicembre 2020) In un’intervista al Fatto Quotidiano il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli si esprime a proposito di vaccini, campagna di vaccinazioni e variante inglese di Sars-Cov-2. A proposito della variante, rassicura: “Non vi sono elementi per pensare che il vaccino possa perdere efficacia”. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, intervistato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) In un’intervista al Fatto Quotidiano il presidente del Consiglio Superiore di Sanitàsi esprime a proposito di vaccini, campagna di vaccinazioni e variante inglese di Sars-Cov-2. A proposito della variante, rassicura: “Non vi sono elementi per pensare che il vaccino possa perdere efficacia”. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità,, intervistato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

