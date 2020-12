Dwayne Johnson diventa Babbo Natale e aiuta un collezionista di fumetti in difficoltà (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Dwayne Johnson in versione Babbo Natale è stato ospite del nuovo episodio di Some Good News, il format ideato da John Krasinski, e ha autato un padre e collezionista di fumetti in difficoltà. Dwayne Johnson è stato uno degli ospiti dell'episodio delle feste di Some Good News, il format ideato da John Krasinski durante la pandemia e nel VIDEO si può vedere The Rock in versione Babbo Natale, o meglio, Dwanta Claus. L'attore è intervenuto per portare un po' di gioia a un padre in difficoltà e per annunciare un'importante donazione a favore delle famiglie in difficoltà. Il nuovo episodio di Some Good News ha potuto contare sull'apparizione a sorpresa di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)in versioneè stato ospite del nuovo episodio di Some Good News, il format ideato da John Krasinski, e ha autato un padre ediinè stato uno degli ospiti dell'episodio delle feste di Some Good News, il format ideato da John Krasinski durante la pandemia e nelsi può vedere The Rock in versione, o meglio, Dwanta Claus. L'attore è intervenuto per portare un po' di gioia a un padre ine per annunciare un'importante donazione a favore delle famiglie in. Il nuovo episodio di Some Good News ha potuto contare sull'apparizione a sorpresa di ...

Il nuovo episodio di Some Good News, il format ideato da John Krasinski, ha avuto come ospite Dwayne Johnson in versione Dwanta Claus, ecco il video. Dwayne Johnson è stato uno degli ospiti dell'episo ...

