Death to 2020 su Netflix, la data d'uscita e il trailer del mockumentary di Charlie Brooker (Di martedì 22 dicembre 2020) Era stato preannunciato da una gaffe – senz'altro non casuale – di Hugh Grant e confermato da un teaser che ne aveva svelato il titolo. Ora Death to 2020, su Netflix dal 27 dicembre, offre un primo sguardo al suo cast da favola in un trailer dai toni dissacranti, in pieno stile Charlie Brooker. Il mockumentary del creatore di Black Mirror, anticipa la clip, affida a esperti, politici, monarchi e cittadini medi l'ingrato compito di ripercorrere il 2020, un anno di cui finora non si è potuta raccontare la storia poiché stava ancora accadendo. Il mockumentary Death to 2020 di Netflix è descritto dunque come la storia definitiva dell'anno più storico della storia, e nel primo ...

