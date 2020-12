Crotone-Parma 0-0 | Cronaca | Messias ci prova | ma Sepe è attento

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 dicembre 2020)si stanno sfidando nell’anticipo della 14a giornata di Serie A. Uno scontro salvezza per entrambe le squadre fondamentale al fine di chiudere nel modo migliore possibile l’anno in corso. Le compagini, infatti, non stanno vivendo un momento positivo.È iniziato lo scontro salvezza traall’Ezio Scida. Ospiti subito propositivi mentre L'articolo0-0ci, maproviene da www.meteoweek.com.