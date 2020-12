Caso Navalny, Mosca convoca ambasciatori di alcuni Paesi Ue (Di martedì 22 dicembre 2020) Il ministero degli Esteri russo ha convocato gli ambasciatori di Germania, Francia e Svezia per le sanzioni Ue imposte ad alcuni alti funzionari russi per l'avvelenamento dell'oppositore Alexey ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) Il ministero degli Esteri russo hato glidi Germania, Francia e Svezia per le sanzioni Ue imposte adalti funzionari russi per l'avvelenamento dell'oppositore Alexey ...

Agenzia_Ansa : Caso #Navalny, 'forse il veleno era nelle mutande' #ANSA - MediasetTgcom24 : Caso Navalny, Mosca convoca ambasciatori di alcuni Paesi Ue #alexeynavalny - miagmarsuren : RT @bordoni_russia: Il Ministero degli Esteri russo ha convocato gli ambasciatori di Svezia, Francia e Germania per comunicazioni in relazi… - bordoni_russia : Il Ministero degli Esteri russo ha convocato gli ambasciatori di Svezia, Francia e Germania per comunicazioni in re… - galata_mf : RT @Agenzia_Ansa: Caso #Navalny, 'forse il veleno era nelle mutande' #ANSA -