Can Yaman sarà Sandokan (insieme a Luca Argentero)

Dopo il successo di Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e di Daydreamer – Le ali del sogno, entrambi trasmessi in Italia su Canale 5, Can Yaman si prepara a raccogliere l'eredità di Kabir Bedi e a diventare il nuovo Sandokan dei nostri tempi. La farà nella prossima serie televisiva prodotta dalla Lux Vide che vede tra i protagonisti anche Luca Argentero, che interpreterà il ruolo del suo migliore amico Yanez De Gomera: «È un progetto nuovo e ancora in fase di sviluppo, un bambino appena nato. Sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo» ha spiegato l'attore turco in un'intervista a Rtl 102 5.

