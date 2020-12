App Android e iOS Autovelox: ecco quelle disponibili per l’uso (Di martedì 22 dicembre 2020) Complice un numero di incidenti stradali sempre molto alto a causa dell’alta velocità, si rende necessario un utilizzo sempre più massiccio di Autovelox. Se prima erano visti spesso solo come un pretesto per multare e fare cassa, ora da questo mese di gennaio tutti i rilevatori di velocità mobili devono essere ben visibili e segnalati da un cartello e non essere più usati a sorpresa venendo nascosti a bordo strada senza preavviso. Nel caso ciò non accada, l’automobilista colpito dalla sanzione avrà la possibilità di fare ricorso e vincere la causa, rendendo così inutile l’intervento di un Autovelox non regolare. Dopo anni di proteste e un enorme numero di multe, si è arrivati dunque ad una svolta per certi versi storica in questo contesto. Segui Termometro Politico su Google News Spesso però, soprattutto chi viaggia per strade non conosciute, ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Complice un numero di incidenti stradali sempre molto alto a causa dell’alta velocità, si rende necessario un utilizzo sempre più massiccio di. Se prima erano visti spesso solo come un pretesto per multare e fare cassa, ora da questo mese di gennaio tutti i rilevatori di velocità mobili devono essere ben visibili e segnalati da un cartello e non essere più usati a sorpresa venendo nascosti a bordo strada senza preavviso. Nel caso ciò non accada, l’automobilista colpito dalla sanzione avrà la possibilità di fare ricorso e vincere la causa, rendendo così inutile l’intervento di unnon regolare. Dopo anni di proteste e un enorme numero di multe, si è arrivati dunque ad una svolta per certi versi storica in questo contesto. Segui Termometro Politico su Google News Spesso però, soprattutto chi viaggia per strade non conosciute, ...

bastardo42 : radio/altriSuoni ??PROGRAMMA martedì 22 dicembre - mariale47010626 : radio/altriSuoni ??PROGRAMMA martedì 22 dicembre - YAXP12 : CURIOSITÀ: al momento non è possibile giocare in streaming via xcloud da PC. È tuttavia possibile provare xcloud da… - milansette : Scarica gratis le APP di MilanNews per iPhone, Android e Windows - cellicom : Proton Calendar: il calendario attento alla privacy lancia la sua app per Android -

Ultime Notizie dalla rete : App Android Proton Calendar: il calendario attento alla privacy lancia la sua app per Android AndroidWorld.it Epic Games e Samsung mandano Galaxy Tab S7 ad influencer insieme a gadget con la dicitura “Free Fortnite”

Epic ha stretto una collaborazione con Samsung per inviare ad alcuni influencer un tablet Galaxy Tab S7 e un giubbetto che riporta la scritta "Free Fortnite" evidenziando la possibilità di scaricare i ...

WhatsApp, tra pochi giorni questi smartphone gli diranno addio per sempre

Anche in questo 2021 ormai alle porte ci sarà il solito elenco di smartphone che diranno addio a WhatsApp per obsolescenza. Da gennaio infatti alcuni device non saranno più in g ...

Epic ha stretto una collaborazione con Samsung per inviare ad alcuni influencer un tablet Galaxy Tab S7 e un giubbetto che riporta la scritta "Free Fortnite" evidenziando la possibilità di scaricare i ...Anche in questo 2021 ormai alle porte ci sarà il solito elenco di smartphone che diranno addio a WhatsApp per obsolescenza. Da gennaio infatti alcuni device non saranno più in g ...