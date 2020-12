Amici, Deddy e Leonardo: i loro brani arrivano su Radio Zeta. Ora coronano un sogno (Di martedì 22 dicembre 2020) Promessa mantenuta. Deddy con “Il cielo contromano” e Leonardo con “Via Padova” (due dei ragazzi di questa edizione di Amici) sono da ieri su RadioZeta, che è il punto di riferimento per la Generazione futuro. E' stata Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, ad apprezzare le loro performances ad Amici in una delle ultime puntate del sabato pomeriggio nella cornice del talent di di Maria De Filippi. Ora che i loro due brani “passano in Radio” (come si dice banalmente in gergo) per Deddy e Leonardo c'è aria di riscatto musicale. A Leonardo Lamacchia, che da poco ha cambiato look senza baffi, la Gentile aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Promessa mantenuta.con “Il cielo contromano” econ “Via Padova” (due dei ragazzi di questa edizione di) sono da ieri su, che è il punto di riferimento per la Generazione futuro. E' stata Federica Gentile, direttrice artistica di, ad apprezzare leperformances adin una delle ultime puntate del sabato pomeriggio nella cornice del talent di di Maria De Filippi. Ora che idue“passano in” (come si dice banalmente in gergo) perc'è aria di riscatto musicale. ALamacchia, che da poco ha cambiato look senza baffi, la Gentile aveva ...

