Zidane sul paragone Benzema-Ronaldo | «C’è una differenza» – VIDEO

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato così deltra Karime CristianoZinedine, intervenuto in conferenza stampa, ha spazzato via il possibiletrae Cristiano. Ecco cos’ha detto l’allenatore del Real Madrid sull’attaccante francese. «È determinante perché quello che fa lo sta facendo in modo fenomenale. Ma non solo a livello di gol segnati. Lui non è solo gol, fa anche tanto gioco e ci permette di esprimerci con qualità. È un giocatore importantissimo. Quando segna ancora meglio». Leggi su Calcionews24.com