Xbox contro il cyberbullismo grazie ad un dispositivo di una startup (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il problema del cyberbullismo è ben radicato e continua sfortunatamente a crescere di anno in anno. Per cercare di aiutare genitori e figli, la startup di Ron Curbs ha lavorato a un dispositivo di monitoraggio che ascolta la chat multiplayer online e cerca di offrire un utile avvertimento ai genitori preoccupati per il comportamento online dei loro figli o per la loro sicurezza. Chiamato "Kidas", il dispositivo rileva parole e modi di dire che potrebbero essere causa di cyberbullismo: quando questo accade, un analista umano esamina l'incidente e determina se i genitori debbano essere informati. Il dispositivo ha ancora delle imprecisioni: ad esempio Curbs riporta l'episodio di un ragazzino che stava giocando a Bully e dato che alcuni personaggi hanno avuto dialoghi potenzialmente ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il problema delè ben radicato e continua sfortunatamente a crescere di anno in anno. Per cercare di aiutare genitori e figli, ladi Ron Curbs ha lavorato a undi monitoraggio che ascolta la chat multiplayer online e cerca di offrire un utile avvertimento ai genitori preoccupati per il comportamento online dei loro figli o per la loro sicurezza. Chiamato "Kidas", ilrileva parole e modi di dire che potrebbero essere causa di: quando questo accade, un analista umano esamina l'incidente e determina se i genitori debbano essere informati. Ilha ancora delle imprecisioni: ad esempio Curbs riporta l'episodio di un ragazzino che stava giocando a Bully e dato che alcuni personaggi hanno avuto dialoghi potenzialmente ...

Eurogamer_it : #Xbox contro il cyberbullismo grazie ad un dispositivo. - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: PS5 e Xbox Series X: in UK potrebbe arrivare una legge contro i bagarini - Multiplayerit : PS5 e Xbox Series X: in UK potrebbe arrivare una legge contro i bagarini - ILOVEPROCLUB1 : RT @PNX_eSport: 16ª?? @VPG_Italy ?? Xbox Initium W 3-0 ?????? @PnX_V3nd3tta ?? ???? @GiorgiJonny 13ª?? @VPLItaly ?? @BProclub D 0–0 Ottima prest… - infoitscienza : PS5 e Xbox Series X: in UK potrebbe arrivare una legge contro i bagarini -