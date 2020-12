WhatsApp: Ecco la lista dei dispositivi su cui non sarà più disponibile. (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con i suoi continui aggiornamenti WhatsApp presto non funzionerà più su alcuni Smartphone con sistema operativo obsoleti. L’ elevato numero di aggiornamenti che l’azienda sta implementando sulla sua piattaforma non permette a tutti gli smartphone le prestazioni adeguate quindi questo porta a bloccare il supporto per questi dispositivi. Le cause non sono semplicemente da associarsi alle scarse prestazioni dei dispositivi ma anche per motivi di sicurezza, infatti, è necessario che venga staccata la spina come ad esempio i device con il sistema operativo Windows phone utilizzati solo da una cerchia ristretta di utenti. Al giorno d’oggi WhatsApp il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, nel dettaglio parliamo di oltre 1,5 miliardi di utenti. Ma quali sono i dispositivi non più supportati? La ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con i suoi continui aggiornamentipresto non funzionerà più su alcuni Smartphone con sistema operativo obsoleti. L’ elevato numero di aggiornamenti che l’azienda sta implementando sulla sua piattaforma non permette a tutti gli smartphone le prestazioni adeguate quindi questo porta a bloccare il supporto per questi. Le cause non sono semplicemente da associarsi alle scarse prestazioni deima anche per motivi di sicurezza, infatti, è necessario che venga staccata la spina come ad esempio i device con il sistema operativo Windows phone utilizzati solo da una cerchia ristretta di utenti. Al giorno d’oggiil servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, nel dettaglio parliamo di oltre 1,5 miliardi di utenti. Ma quali sono inon più supportati? La ...

