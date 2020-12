Vaccino Covid: arriva il via libera dell’Ema per Pfizer-BioNTech (Di lunedì 21 dicembre 2020) arriva il via il via libero europeo per la somministrazione del farmaco Pfizer-BioNTech come Vaccino anti Covid. Ema Vaccino (Facebook)Finalmente, come forse previsto dai più è arrivato il via libera per la somministrazione del farmaco Pfitzer-BioNTech, contro il virus Covid19. L’agenzia europea del farmaco ha dato l suo via libera al Vaccino, aggiungendo che potrà essere somministrato a partire dai 16 anni di età. Una notizia tanto attesa che a questo punto vedrà il paese con l’organizzazione vera e propria di una campagna atta alla vaccinazione di quanti più cittadini possibile. Molti tra medici, virologi, addetti ai lavori di ogni tipo, attendevano che l’agenzia ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020)il via il via libero europeo per la somministrazione del farmacocomeanti. Ema(Facebook)Finalmente, come forse previsto dai più èto il viaper la somministrazione del farmaco Pfitzer-, contro il virus19. L’agenzia europea del farmaco ha dato l suo viaal, aggiungendo che potrà essere somministrato a partire dai 16 anni di età. Una notizia tanto attesa che a questo punto vedrà il paese con l’organizzazione vera e propria di una campagna atta alla vaccinazione di quanti più cittadini possibile. Molti tra medici, virologi, addetti ai lavori di ogni tipo, attendevano che l’agenzia ...

