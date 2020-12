Ue verso blindatura dopo la mutazione in Gran Bretagna

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante inglese del virus spaventa tutta l'Europa: scelta la linea di estrema prudenza. In corso a Bruxelles il vertice d'emergenza convocato oggi dalla presidenza di turno tedesca, anche in vista ...

Ultime Notizie dalla rete : verso blindatura

TGLA7

La variante inglese del virus spaventa tutta l'Europa: scelta la linea di estrema prudenza. In corso a Bruxelles il vertice d'emergenza convocato oggi dalla presidenza di turno tedesca, anche in vista ...Un’Italia tutta rossa, per Natale e Capodanno, con un allungamento sino al sette gennaio, cioè blindatura totale dal 24 dicembre all’Epifania. È questo l’ultimo aggiornamento che arriva, fornito dal ...