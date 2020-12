Scivolone per le Borse, spaventate per la variante Covid (Di lunedì 21 dicembre 2020) Scivolone dei mercati azionari del Vecchio Continente in partenza di settimana sui timori per una mutazione del Covid anche con i blocchi per la ‘variante inglese’. Milano parte in calo del 2,3%, Parigi del 2,4%, Londra in ribasso dell?1,8%, Francoforte dell?1,7%. La peggiore è Madrid, in negativo del 2,9%. In avvio lo spread fra btp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 117 punti base dai 113 del finale di venerdì dopo una settimana in cui aveva segnato il minimo da oltre quattro anni a 110 punti base. In lieve calo il rendimento del decennale italiano allo 0,56% dallo 0,57% dell’ultimo riferimento della vigilia. Le Borse in avvio di seduta pagano anche la sterlina che soffre l’ipotesi di Brexit senza accordo e le tensioni sul prezzo del petrolio. Quotazioni del greggio in netto calo, infatti, con ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)dei mercati azionari del Vecchio Continente in partenza di settimana sui timori per una mutazione delanche con i blocchi per la ‘inglese’. Milano parte in calo del 2,3%, Parigi del 2,4%, Londra in ribasso dell?1,8%, Francoforte dell?1,7%. La peggiore è Madrid, in negativo del 2,9%. In avvio lo spread fra btp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 117 punti base dai 113 del finale di venerdì dopo una settimana in cui aveva segnato il minimo da oltre quattro anni a 110 punti base. In lieve calo il rendimento del decennale italiano allo 0,56% dallo 0,57% dell’ultimo riferimento della vigilia. Lein avvio di seduta pagano anche la sterlina che soffre l’ipotesi di Brexit senza accordo e le tensioni sul prezzo del petrolio. Quotazioni del greggio in netto calo, infatti, con ...

