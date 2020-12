Piccinini: “Il Milan sta andando oltre le sue possibilità” | News (Di martedì 22 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan News - Il giornalista Sandro Piccinini, negli studi di Sky Sport, ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Sassuolo Piccinini: “Il Milan sta andando oltre le sue possibilità” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Il giornalista Sandro, negli studi di Sky Sport, ha parlato deldopo la vittoria contro il Sassuolo: “Ilstale suePianeta

SkySport : Sandro Piccinini a Sky Calcio Club: 'La corsa scudetto sarà tra Inter e Juventus' - PianetaMilan : .@RealPiccinini: 'Il #Milan sta andando oltre le sue possibilità' | News - LukeRedblack : Quindi Piccinini ha il cuore così grande da dover dire che il Milan non lotta per lo scudetto per tutelare Pioli.… - Mirkomilan84 : Facendo finta di nulla sulla costante del milan che pur essendo la squadra più giovane, vince e convince da 40,part… - andreafabris96 : RT @Roby848484: ..eh ma manca Osimhen.. Ai ai oggi Sandro Piccinini parte male male... ..per fortuna arriva lo Zio: 'poi c'è il Milan senza… -