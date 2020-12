"Non c'è stata manutenzione". La perizia inchioda Autostrade (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici I periti hanno consegnato al gip il documento di quasi 500 pagine sulle cause del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 La causa del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone, è "il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9". Questo è quanto scrivono i periti nominati dal gip Angela Nutini nella relazione di quasi 500 pagine frutto del secondo incidente probatorio, richiesto per stabilire le cause del crollo. Il documento è in risposta alle 40 domande poste dalla procura, alle quali i periti sono stati chiamati a rispondere per proseguire nelle indagini. "Le cause profonde dell'evento possono individuarsi nella vita del ponte... Lungo questo periodo sono identificabili le carenze nei controlli e negli interventi di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici I periti hanno consegnato al gip il documento di quasi 500 pagine sulle cause del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 La causa del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone, è "il fenomeno di corrosione a cui èsoggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9". Questo è quanto scrivono i periti nominati dal gip Angela Nutini nella relazione di quasi 500 pagine frutto del secondo incidente probatorio, richiesto per stabilire le cause del crollo. Il documento è in risposta alle 40 domande poste dalla procura, alle quali i periti sono stati chiamati a rispondere per proseguire nelle indagini. "Le cause profonde dell'evento possono individuarsi nella vita del ponte... Lungo questo periodo sono identificabili le carenze nei controlli e negli interventi di ...

Ponte Morandi, il crollo fu causato dalla "corrosione e da controlli e manutenzione inadeguati"

È stata la corrosione della parte superiore del tirante Sud lato Genova della pila nove a provocare il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto ...

L’annus horribilis della formazione prosegue: definita una pesantissima sanzione da scontare nel prossimo campionato, qualunque esso sarà Il Trapani avrebbe dovuto essere il prossimo avversario della ...È stata la corrosione della parte superiore del tirante Sud lato Genova della pila nove a provocare il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto ...