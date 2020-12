Molta più qualità con la fotocamera del OnePlus 9: tripla da urlo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’altra volta protagonista oggi 21 dicembre il OnePlus 9, sempre in relazione al comparto fotografico che monterà. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, i sensori che comporranno la fotocamera del prossimo top di gamma OnePlus sarebbero tre, di cui il principale Ultra Vision da 50MP (grandangolare con apertura f/1.9), uno Cine Camera ultra-grandangolare da 20MP ed un teleobiettivo da 12MP (con OIS e apertura f/3.4). Le indiscrezioni si aggiungono a quelle della scorsa settimana, quando vi parlammo della possibilità che la fotocamera dei OnePlus 9 fosse stata realizzata in collaborazione con Leica, azienda di cui abbiamo molto sentito parlare per la partnership con Huawei. Per il resto, il OnePlus 9 dovrebbe includere uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ (supporto HDR, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’altra volta protagonista oggi 21 dicembre il9, sempre in relazione al comparto fotografico che monterà. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, i sensori che comporranno ladel prossimo top di gammasarebbero tre, di cui il principale Ultra Vision da 50MP (grandangolare con apertura f/1.9), uno Cine Camera ultra-grandangolare da 20MP ed un teleobiettivo da 12MP (con OIS e apertura f/3.4). Le indiscrezioni si aggiungono a quelle della scorsa settimana, quando vi parlammo della possibilità che ladei9 fosse stata realizzata in collaborazione con Leica, azienda di cui abbiamo molto sentito parlare per la partnership con Huawei. Per il resto, il9 dovrebbe includere uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ (supporto HDR, ...

ItaliaViva : .@TeresaBellanova : 'è necessario cambiare passo. E avere molta ma molta più attenzione per il paese reale. Ogni de… - FabriziaFa : RT @mariagiorgiavit: 'C'è molta attenzione soprattutto da parte delle generazioni più fresche sui materiali usati per i capi. E anche a con… - ragnaroknroll_ : @littlxdarkage non c’è nulla di strano in te! anch’io ho pensato di essere l’unica a vederla così per anni ma venir… - Ivano23077482 : @mgmaglie Dall'inizio dell'epidemia il virus ha notato è esattamente più di 30 volte e mai nessuno ne ha parlato ad… - Mickybit22 : @Zorochan_1 @musagete10 E Bale rispetto a Theo aveva molta più qualità tecnica. Delle volte star più dietro aiuta tanto, vedi Davies -

Ultime Notizie dalla rete : Molta più Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it