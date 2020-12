Milano. Parchi gioco inclusivi: finanziati altri 93 progetti per un totale di 117 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 93 i nuovi progetti per la realizzazione e l’adeguamento di Parchi gioco inclusivi che saranno finanziati da Regione Lombardia con 7 milioni di euro. Questi ulteriori progetti si aggiungono ai 24 già approvati lo scorso ottobre. Un totale di 117 Parchi gioco nuovi e senza barriere architettoniche. “I Parchi gioco inclusivi – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini – sono il luogo naturale in cui i bambini, attraverso il gioco, creano relazioni e realizzano inclusione, indipendentemente dalle loro abilità”. I muri cadono con il gioco: progetti in crescita “Siamo molto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 93 i nuoviper la realizzazione e l’adeguamento diche sarannoda Regione Lombardia con 7 milioni di euro. Questi ulteriorisi aggiungono ai 24 già approvati lo scorso ottobre. Undi 117nuovi e senza barriere architettoniche. “I– sottolinea l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini – sono il luogo naturale in cui i bambini, attraverso il, creano relazioni e realizzano inclusione, indipendentemente dalle loro abilità”. I muri cadono con ilin crescita “Siamo molto ...

