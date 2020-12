L’avevano truffata | il suo corpo ritrovato nel fiume | l’ha fatta finita?

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La ragazza aveva scoperto che il suo conto era stato prosciugato, poi la scoperta nell’Adige del suosenza vita. Federica Leardini (Facebook)Aveva 35 anni Federica Leardini, di lei si sono perse le tracce nel giorno in cui come spesso succedeva, era andata alle Poste, li una scoperta sconcertante. Il suo conto corrente era stato del tutto prosciugato. Qualcuno era entrata in possesso delle sue credenziali di accesso al conto corrente postale, e preso tutti i suoi soldi, tutti i suoi risparmi, tutto quello che insomma la ragazza possedeva. Da quel momento, di lei, si sono perse le tracce. La denuncia da parte dei familiari, le ricerche da parte dei carabinieri. Poi, la sua auto, ritrovata su una sponda dell’Adige, e poco distante, il suo, senza vita che galleggiava sulle acque del. Non si conoscono ...