Il vaccino obbligatorio non viola il Codice di Norimberga: l'utilizzo improprio del termine "sperimentale" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella prima settimana di dicembre avevamo pubblicato la nostra analisi su un post che metteva il mostro nazista Josef Mengele e i vaccini sullo stesso piano. Nell'articolo si scoperchiava tutto il mondo della disinformazione creata da alcuni utenti – alcuni dei quali non "semplici" utenti – che per delegittimare l'importanza della vaccinazione contro il Covid-19 (non ancora a disposizione dei cittadini, ricordiamolo) cercano di terrorizzare i loro follower mettendo nel calderone anche le atrocità naziste. Nel linguaggio di questo genere di disinformazione, in poche parole, l'obbligo vaccinale rappresenterebbe una dittatura sanitaria. Questo lo abbiamo appreso a memoria, ma nel nuovo livello di questa infodemia viene citato il Codice di Norimberga. È il caso di un avvocato di Cagliari ascoltato da Imola Oggi di cui troviamo le dichiarazioni in questo ...

