Geotermia | Sara Montomoli Vice Presidente di ETIP-DG

Sara Montomoli, giovane ingegnere di Enel Green Power classe 1980, nata a Volterra, cresciuta a Pomarance e attualmente residente a Cecina, è stata eletta Vice Presidente di ETIP-DG (European Technology & Innovation Platform on Deep Geothermal), un gruppo aperto di stakeholder nato nel 2016 e riconosciuto dalla Commissione europea

Geotermia: Sara Montomoli di Enel Green Power eletta Vice Presidente di ETIP-DG (European Technology & Innovation Platform on Deep Geothermal) Sara Montomoli, giovane ingegnere di Enel Green Power ...

Volterrana a capo dell’innovazione in geotermia

Sara Montomoli, in virtù del percorso fatto nell’area Geotermia di Enel Green Power (dal 2008 all’esercizio impianti di Larderello, poi dal 2010 a fine 2011 come responsabile esercizio nell ...