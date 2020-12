Erminio Sinni vince The Voice Senior su Rai Uno, un toscano conquista l'Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bagno di Gavorrano (Grosseto), 21 dicembre 2020 - L'Italia esulta per Erminio Sinni , il cantautore di Bagno di Gavorrano che vince il talent di Rai Uno The Voice of Italy in versione Senior. La ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bagno di Gavorrano (Grosseto), 21 dicembre 2020 - L'esulta per, il cantautore di Bagno di Gavorrano cheil talent di Rai Uno Theof Italy in versione. La ...

THEVOICE_ITALY : ERMINIO SINNI vince la prima edizione di #TheVoiceSenior. ??? - THEVOICE_ITALY : Erminio Sinni vince la prima edizione di #TheVoiceSenior, ma questa esperienza rimarrà indimenticabile per tutti. G… - THEVOICE_ITALY : Erminio Sinni sceglie 'A mano a mano' per conquistare ancora una volta il cuore del pubblico (il nostro è già suo… - CarmenGerardo87 : RT @GossipItalia3: The Voice Senior, Erminio Sinni e la storia di “E tu davanti a me”: «Ho provato a fare altri dischi, ma nulla» #gossipit… - CarmenGerardo87 : RT @arianna_brusa: Io lo sapevo. Vittoria meritatissima Sono al settimo cielo!!! Erminio Sinni vincitore di #TheVioceSenior -