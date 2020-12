Di Canio consiglia l’Inter | “Opterei per scambio Eriksen-Xhaka…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Capitano della nazionale svizzera, 28 anni, da quattro stagioni all'Arsenal dopo le esperienze con Basilea e Borussia Mönchengladbach. Granit Xhaka potrebbe essere un affare in ottica mercato in casa Inter. Ne è convinto Paolo Diche negli studi di Sky Calcio Club ha voluto mandare un consiglio alla squadra nerazzurra proponendo unocon, evidentemente fuori dal progetto di Antonio Conte."Si tratta di un giocatore più adatto all'Inter e al gioco di Conte rispetto a", ha spiegato l'ex attaccante. "Xhaka è mancino, qualità che manca nel centrocampo nerazzurro, assicura fisicità, è duro, tosto, irruento, a volte troppo. Se vuoi partire con un'ammonizione a zero dal sottopassaggio è il giocatore ideale ma può essere disciplinato", ha ironizzato Di. "Seriamente, Xhaka ...