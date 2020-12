Crotone, i convocati di Stroppa per il Parma (Di lunedì 21 dicembre 2020) Domani il Crotone sfida il Parma, il tecnico dei calabresi, Giovanni Stroppa, ha diramato la lista dei convocati: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira.Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo.Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Foto: Facebook ufficiale Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Domani ilsfida il, il tecnico dei calabresi, Giovanni, ha diramato la lista dei: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira.Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo.Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Foto: Facebook ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

