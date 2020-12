Cristiani in Siria: Natale tra sanzioni USA e conflitti (Di lunedì 21 dicembre 2020) I Cristiani in Siria si preparano a festeggiare il decimo Natale di conflitti. Quest’anno le sanzioni USA imposte dal Caesar Act rendono la situazione ancora più gravosa. Per le confessioni cristiane “Sarà un Natale di povertà, al freddo, come nella grotta di Betlemme“. E si chiedono chi pagherà il prezzo più alto. Vediamo cosa sta Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Iinsi preparano a festeggiare il decimodi. Quest’anno leUSA imposte dal Caesar Act rendono la situazione ancora più gravosa. Per le confessioni cristiane “Sarà undi povertà, al freddo, come nella grotta di Betlemme“. E si chiedono chi pagherà il prezzo più alto. Vediamo cosa sta

Ultime Notizie dalla rete : Cristiani Siria La supplica dei cristiani "Toglieteci le sanzioni" InsideOver La situazione dei Cristiani di Aleppo e di Siria peggio che in guerra sotto le bombe. Le sanzioni americane fanno soffrire la gente comune

Con le indicazioni per poter aiutare con una donazione queste comunità attraverso la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.

