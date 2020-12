Recensione Gears 5 | Hivebusters | nuovi modelli di distribuzione narrativa

Leggi su tuttotek

(Di domenica 20 dicembre 2020)5:espande il mondo di gioco dell’esclusiva Microsoft e apre interessanti opportunità sul modello diofferto dal Game Pass: scopriamolo in questaIl dlc di5 è arrivato un po’ in sordina e senza troppi proclami pubblicitari. Si tratta di una breve espansioneche vuole raccontare una storia parallela a quella di Kait. Un contenuto di questo tipo era stato richiesto a gran voce dai fan, che avevano apprezzato molto la campagna dell’ultimo episodio della serie. E quindi eccolo qui, con tre ore di gameplay tutto sommato molto tradizionalista e divertente come sempre. Eppure, quando pensiamo che5:arriva al lancio su Xbox Game Pass Ultimate, non possiamo fare a meno di ...