METEO 7 Giorni. Verso un Natale di freddo e anche neve, tutti i dettagli (Di domenica 20 dicembre 2020) METEO SINO A SANTO STEFANO 2020, ANALISI E PREVISIONE Le condizioni METEO sull'Italia sono peggiorate, per l'azione combinata di una perturbazione atlantica, legata al vasto Vortice d'Islanda, e di un minimo nord-africano. Questa doppia azione di disturbo ha inevitabile indebolito parzialmente l'anticiclone, anche se non abbiamo a che fare con un guasto METEO così importante. Sono poche le aree d'Italia a che fare con qualche pioggia, in particolare il Nord-Ovest e l'estremo Sud Peninsulare dove si registra anche qualche temporale. Il flusso di correnti oceaniche continua a convogliare aria ancora particolarmente mite per il periodo, con temperature che continuano a rimanere sopra media. Dopo il passaggio instabile, l'anticiclone tornerà ad affermarsi sull'Italia già ad inizio settimana.

