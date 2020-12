Inzaghi | «Qualcuno ci dava già per retrocessi | ora non montiamoci la testa»

Leggi su calcionews24

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le parole del tecnico del Benevento. VITTORIA – «Non dobbiamo montarci la testa, perchè sappiamo da dove veniamo. È difficile dire qualcosa ai ragazzi dopo le gare che hanno fatto, oggi con il Genoa era una partita spartiacque e noi avevamo tante assenze, ma con un ragazzino 2001 come Di Serio e Sau poi fai il gol del 2-0. È bello vedere Come la squadra combatte, dispiace che i tifosi non possano godersi questa squadra dopo la sofferenza dell'ultimo anno in Serie A, e dopo il campionato straordinario in B dello scorso anno meritavano di vedere questi successi». SALVEZZA – «Al di là della salvezza o meno, la strada ...