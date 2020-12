Inter-Spezia 2-0 | Tabellino live | Cronaca | Raddoppio di Lukaku su rigore

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online l'ultimo magazine del 2020: video, quiz, analisi tattiche e tanti altri contenut… - Inter : ?? | FOTO Squadra in campo verso #InterSpezia ?? ?? - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Benevento 0-0 Genoa Cagliari 1-0 Udinese Inter 0-0 Spezia Sassuolo 0-2 AC Milan Watch live:… - CanelloIl : @fralittera Ma chi ha detto quello? Ma sai leggere? A me va benissimo pure vincerle tutte 1-0 su rigore, ma scriver… - ZAGORLIVE : @beppeziobergomi manca solo che dici lo Spezia e più forte e non merita di perdere. Ma se hai questo veleno contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Spezia

na vittoria per distanziare di nuovo la Juve e attaccare il primato del Milan. Fischio d'inizio alle ore 15 per una gara da non sbagliare per la squadra di, che da fine novembre ha solo vinto in campi ...Il tecnico nerazzurro punta ancora sulla LuLa in attacco per superare la retroguardia ligure, torna Hakimi a destra con Young a sinistra, centrocampo con Brozovic-Gagliardini e Barella. SPEZIA (4-3-3) ...