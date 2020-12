Infortunio Dybala, come sta e quando tornerà la Joya: le ultimissime (Di domenica 20 dicembre 2020) Infortunio Dybala – La Joya bianconera non sta vivendo un gran momento di forma. Stagione complicata per lui. Tanti problemi fisici ed una forma che tarda ad arrivare. Il gol contro il Genoa può ridargli morale ma al momento il numero 10 è ancora fermo ai box. Ieri doveva partire titolare contro il Parma ma non è stato convocato a causa di un problema fisico. Infortunio Dybala, le ultimissime sulla Joya L’attaccante della Juventus non ha preso parte alla sfida del Tardini per un affaticamento muscolare che gli ha impedito di rientrare nell’elenco dei convocati. In ogni caso, lo Chief Football Officier della Juventus, Fabio Paratici, ha voluto spegnere ulteriormente le voci di mercato relative ad una partenza della Joya nella prossima finestra di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 dicembre 2020)– Labianconera non sta vivendo un gran momento di forma. Stagione complicata per lui. Tanti problemi fisici ed una forma che tarda ad arrivare. Il gol contro il Genoa può ridargli morale ma al momento il numero 10 è ancora fermo ai box. Ieri doveva partire titolare contro il Parma ma non è stato convocato a causa di un problema fisico., lesullaL’attaccante della Juventus non ha preso parte alla sfida del Tardini per un affaticamento muscolare che gli ha impedito di rientrare nell’elenco dei convocati. In ogni caso, lo Chief Football Officier della Juventus, Fabio Paratici, ha voluto spegnere ulteriormente le voci di mercato relative ad una partenza dellanella prossima finestra di ...

infoitsport : Juve, Dybala tra futuro e infortunio: ecco quando rientra - infoitsport : Infortunio per l'attaccante Dybala, l'argentino salta la prossima partita - infoitsport : Dybala, l’infortunio non è diplomatico: torna con la Fiorentina - commenda1981 : @pisto_gol Che paragoni del menga. Dybala non è titolare perché ha saltato la metà delle partite per infortunio. I… - dperdelpiero : @vincenzodesa Sono squadre già rodate che più di così non possono dare. Noi abbiamo kulu al 50%, dybala al 10%, art… -