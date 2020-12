Golf, PNC Championship 2020: Tiger e Charlie Woods rubano la scena a Justin Thomas, vincitore con il padre Mike (Di domenica 20 dicembre 2020) Si spengono le luci dei riflettori sul PNC Championship 2020, conosciuto anche come Father Son Challenge perché dal 1995 vede comunemente in campo su due giri padri e figli. Per poter far parte del field a 20 coppie bisogna aver vinto uno dei quattro Major o il Players Championship almeno una volta in carriera. L’interpretazione della questione padre-figlio è stata varia in alcuni casi: Fuzzy Zoeller (due Major nel 1979 e 1984) portò in gara la figlia nel 2005, e lo stesso ha fatto più volte Bernhard Langer. Il leggendario Arnold Palmer si è spinto oltre nel 2013, facendo coppia col nipote. In quest’occasione, il ruolo è stato sostanzialmente invertito dai vincitori, perché Justin Thomas è l’attuale numero 3 del mondo, con il padre Mike che veste anche ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Si spengono le luci dei riflettori sul PNC, conosciuto anche come Father Son Challenge perché dal 1995 vede comunemente in campo su due giri padri e figli. Per poter far parte del field a 20 coppie bisogna aver vinto uno dei quattro Major o il Playersalmeno una volta in carriera. L’interpretazione della questione-figlio è stata varia in alcuni casi: Fuzzy Zoeller (due Major nel 1979 e 1984) portò in gara la figlia nel 2005, e lo stesso ha fatto più volte Bernhard Langer. Il leggendario Arnold Palmer si è spinto oltre nel 2013, facendo coppia col nipote. In quest’occasione, il ruolo è stato sostanzialmente invertito dai vincitori, perchéè l’attuale numero 3 del mondo, con ilche veste anche ...

