Giornalisti | Imbavagliati | festival resta aperto sulla rete

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - La sesta edizione di "Imbavagliati" nel segno dei "Diversamente liberi" chiude con diecimila utenti in sette giorni di programmazione, il festival del giornalismo civile però ...Con diecimila visualizzazioni in soli sette giorni di programmazione per la prima volta proposta online, causa emergenza covid, il pubblico ha assistito agli eventi della manifestazione sul neonato si ...