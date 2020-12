Gf Vip | Tommaso Zorzi nella bufera | web infuriato “merita di uscire”

(Di lunedì 21 dicembre 2020)mediatica, il web non ci sta, accusato di aver riso alle battute infelici di Filippo Nardi, sui social scoppia il caos, ecco cosa è successo, al centro delle critiche sul web, la sua colpa sarebbe stata quella di ridere alle battute infelici di Filippo Nardi, infatti proprio questo motivo L'articolo proviene da Leggilo.org.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #CeciliaCapriotti e #TommasoZorzi parlano del ‘#Pratigate’ e #PamelaPrati li querela: ecco cos’è succes… - zorzi_oppini : Buon Natale a tutti, principalmente a Tommaso che sta ricevendo querele da tutti i vip italiani solo per ricevere u… - angeliquepoison : #GFvip Grande Fratello Vip, #PamelaPrati querela due concorrenti della casa: ecco cosa sta succedendo - francyriki : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il secondo VIP salvo è... TOMMASO! #GFVIP - g_l_s_1 : RT @trash_italiano: #GFVIP, Pamela Prati querela Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

I retroscena all’interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai. Ancora una volta è il caso di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: i due hanno svelato un dettaglio molto intimo del loro passato ...In queste ore nella casa del Grande Fratello Vip i due concorrenti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono assaliti dall’ansia e dall’incertezza: la prima si è ormai palesemente infatuata, pur non amm ...