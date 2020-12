Come inviare messaggi a te stesso su WhatsApp e cosa ti puo’ servire (Di domenica 20 dicembre 2020) WhatsApp è l’applicazione di messaggistica numero 1 del mondo. Tutti al giorno d’oggi lo adoperiamo, a prescindere dalla nostra età. Questa risulta perfetta per comunicare con le persone di tutto il mondo, inviando loro messaggi e dati. Tuttavia molti forse non sapranno che potete utilizzarla anche per creare una chat verso noi stessi ed utilizzarla a nostro piacimento, anche solamente Come promemoria. Questa chat personale può servire a numerosi scopi, Come per esempio salvare delle note o inviare foto e file. Praticamente sarà Come avere un piccolo diario sempre a portata di mano, che ci segue durante ogni momento della giornata.Esistono 3 differenti modi per creare una chat con se stessi e il metodo è funzionale sia su Android che su iOS. credit: ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 dicembre 2020)è l’applicazione distica numero 1 del mondo. Tutti al giorno d’oggi lo adoperiamo, a prescindere dalla nostra età. Questa risulta perfetta per comunicare con le persone di tutto il mondo, inviando loroe dati. Tuttavia molti forse non sapranno che potete utilizzarla anche per creare una chat verso noi stessi ed utilizzarla a nostro piacimento, anche solamentepromemoria. Questa chat personale puòa numerosi scopi,per esempio salvare delle note ofoto e file. Praticamente saràavere un piccolo diario sempre a portata di mano, che ci segue durante ogni momento della giornata.Esistono 3 differenti modi per creare una chat con se stessi e il metodo è funzionale sia su Android che su iOS. credit: ...

