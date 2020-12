Calano i contagi, ma risale l'indice di contagio. I morti sono 200 in meno (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - sono 15.104 i nuovi casi di Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore e 352 le vittime. I tamponi effettuati sono 137.420, e portano il totale di quelli effettuati dall'inizio della pandemia a 25.129.125. Il totale dei casi sale a 1.953.185. Gli attuali positivi in totale sono 622.760, con un incremento di 2.594. I dimessi/guariti nelle 24 ore sono 12.156, e portano il totale a 1.261.629. I nuovi decessi sono 352, dunque, e portano il totale a 68.799. L'indice del contagio è dell'11%. Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI -15.104 i nuovi casi di Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore e 352 le vittime. I tamponi effettuati137.420, e portano il totale di quelli effettuati dall'inizio della pandemia a 25.129.125. Il totale dei casi sale a 1.953.185. Gli attuali positivi in totale622.760, con un incremento di 2.594. I dimessi/guariti nelle 24 ore12.156, e portano il totale a 1.261.629. I nuovi decessi352, dunque, e portano il totale a 68.799. L'delo è dell'11%.

