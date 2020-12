Assembramenti di fronte a un bar a Ponte Milvio a Roma: aggredito un cameraman della Rai (Di domenica 20 dicembre 2020) Il passaggio a zona gialla per questo weekend ha avuto l'esito di un 'liberi tutti' in molte zone d'Italia. L'irresponsabilità di molti nel causare Assembramenti è evidente, così come l'inciviltà di ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Il passaggio a zona gialla per questo weekend ha avuto l'esito di un 'liberi tutti' in molte zone d'Italia. L'irresponsabilità di molti nel causareè evidente, così come l'inciviltà di ...

mattinodipadova : La telecamera si ferma un minuto di fronte all'ex Rinascente all'angolo tra via Cavour e via Santa Lucia. Si nota i… - quellacoibaffi : In questi 2 giorni ho lavorato in un posto che sembra il Bronx! Ieri, nel parcheggio dove stavo a mangiare, c'era… - angeloselvini : @8_ferro @Alice_Rosati80 @borghi_claudio (ops, ho cancellato il tweet perché ho notato dopo risponde ad Alice, ho p… - costa_costa1967 : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT L'unica soluzione che ha il Popolo Italiano di fronte a queste assurde violazioni d… - arquer12 : RT @ideadestra_: Commissionare/installare 1500 padiglioni #primula, è da pericolosi spietati balordi incapaci Circhi in #piazze che saranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti fronte Scatta oggi il piano anti assembramenti per il fine settimana a Verona VeronaSera Assembramenti di fronte a un bar a Ponte Milvio a Roma: aggredito un cameraman della Rai

L’irresponsabilità di molti nel causare assembramenti è evidente, così come l’inciviltà di colore che non vogliono rispettare le regole, ma non solo: una volta scoperti se la prendono semplicemente ...

Covid, Codacons denuncia sindaci per concorso in epidemia: esposto anche contro Truzzu

Tra le città con i ‘riflettori’ puntati compare anche Cagliari, con un esposto dell’associazione Codacons contro il sindaco Paolo Truzzu. "Negozi e vie dello shopping delle principali città trasformat ...

L’irresponsabilità di molti nel causare assembramenti è evidente, così come l’inciviltà di colore che non vogliono rispettare le regole, ma non solo: una volta scoperti se la prendono semplicemente ...Tra le città con i ‘riflettori’ puntati compare anche Cagliari, con un esposto dell’associazione Codacons contro il sindaco Paolo Truzzu. "Negozi e vie dello shopping delle principali città trasformat ...