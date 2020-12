Angara-A5: secondo lancio di prova del razzo russo (Di domenica 20 dicembre 2020) Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, si è detto soddisfatto dei risultati acquisiti a seguito del lancio di Angara-A5. secondo Roscosmos, questo tipo di missile ha grandi prospettive. Il razzo pesante Angara-A5 è decollato alle 08:50, ora di Mosca, il 14 dicembre scorso. Si tratta del secondo lancio di prova. Cos’è Angara-A5? L’Angara-A5 Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, si è detto soddisfatto dei risultati acquisiti a seguito deldi-A5.Roscosmos, questo tipo di missile ha grandi prospettive. Ilpesante-A5 è decollato alle 08:50, ora di Mosca, il 14 dicembre scorso. Si tratta deldi. Cos’è-A5? L’-A5

Il secondo lancio di prova dell'Angara-A5, il razzo vettore dell'agenzia spaziale russa, è andato a buon fine. Lo annuncia Dmitry Rogozin.

Lancio di prova del nuovo razzo orbitale russo Angara-A5 avvenuto con successo

Il secondo lancio di un razzo Angara, il razzo russo per lo spazio di nuova concezione, è avvenuta con successo secondo quanto dichiara l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Si tratta di un ...

Il secondo lancio di prova dell'Angara-A5, il razzo vettore dell'agenzia spaziale russa, è andato a buon fine. Lo annuncia Dmitry Rogozin. Il secondo lancio di un razzo Angara, il razzo russo per lo spazio di nuova concezione, è avvenuta con successo secondo quanto dichiara l'agenzia spaziale russa Roscosmos.