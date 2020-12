Zona rossa? Dal “19 dicembre 2021”. Clamoroso errore in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – Zona rossa a Natale a partire dal “19 dicembre 2021”: è il Clamoroso errore pubblicato in Gazzetta Ufficiale in merito all’entrata in vigore del decreto firmato ieri da Conte. Prima la gaffe del premier in diretta tv, secondo cui le nuove restrizioni entrano in vigore “dal 21 dicembre al 6 gennaio” – in realtà saranno valide dal 24 dicembre. Ora lo svarione addirittura in Gazzetta Ufficiale. L’errore in Gazzetta Ufficiale fa il giro dei social errore che di certo non poteva passare inosservato, vista l’ufficialità per l’appunto della Gazzetta. E sui social si è subito scatenata l’ironia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic –a Natale a partire dal “19”: è ilpubblicato inin merito all’entrata in vigore del decreto firmato ieri da Conte. Prima la gaffe del premier in diretta tv, secondo cui le nuove restrizioni entrano in vigore “dal 21al 6 gennaio” – in realtà saranno valide dal 24. Ora lo svarione addirittura in. L’infa il giro dei socialche di certo non poteva passare inosservato, vista l’ufficialità per l’appunto della. E sui social si è subito scatenata l’ironia ...

chedisagio : Dunque ad oggi sarebbe: 5 gennaio zona rossa 6 gennaio zona rossa 7 gennaio scuole aperte e impianti di sci aperti. - ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - felvpato : finché zona rossa non ci separi ??????????? - HotelVittoriaGe : RT @RegLiguria: ?? LE RESTRIZIONI PER NATALE E CAPODANNO SECONDO IL NUOVO DECRETO Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicem… -