Uccide moglie e figlia di 18 anni convinto del tradimento con un amico: 'Avevo perso il contollo su di loro' (Di sabato 19 dicembre 2020) Uccide la moglie e la figlia perché era convinto che entrambe lo t radissero con un suo amico e collega di lavoro. Marcin Zdun, 40 anni, ha accoltellato più volte Aneta, 40 anni, e Nikoleta, la figlia ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020)lae laperché erache entrambe lo t radissero con un suoe collega di lavoro. Marcin Zdun, 40, ha accoltellato più volte Aneta, 40, e Nikoleta, la...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #uccide #moglie e figlia di 18 anni convinto del tradimento con un amico: «Avevo perso il contollo su di loro» - leggoit : #uccide #moglie e figlia di 18 anni convinto del tradimento con un amico: «Avevo perso il contollo su di loro» - twoofvss : in una lettura di antologia sta 'il gatto nero' dove un tizio uccide la moglie e il gatto, ma poi il gatto si vendica e lo ammazza - NucioCN : RT @gdcaiazza: DRAMMA DELLA GELOSIA? NO, IGNOMINIA DEL POPULISMO GIUDIZIARIO. È accaduto a Brescia, in un processo per omicidio. Un anziano… - PenaleDi : RT @gdcaiazza: DRAMMA DELLA GELOSIA? NO, IGNOMINIA DEL POPULISMO GIUDIZIARIO. È accaduto a Brescia, in un processo per omicidio. Un anziano… -