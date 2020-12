Tuttosport | Milik minaccia di rimanere fino a fine stagione per passare alla Juve a parametro zero

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo quanto scrive, l’ultimo incontro tra l’agente die la dirigenza del Napoli no ha fatto che creare un nuovo irrigidimento da parte del polacco. “Un incontro in cui tutte le problematiche sul tavolo (pagamenti e futuro) non hanno trovato una possibile soluzione, al punto da convincere l’attaccante a restare a Napoli, quando potrà liberarsi a“.non intende rinnovare con il Napoli, lo ripete da mesi. Il Napoli continua a chiedere, per la sua cessione, 18 milioni. Un prezzo ritenuto eccessivo da parte dei club che potrebbero essere interessati. Primo fra tutti lantus, che vorrebbe accaparrarselo in estate a costo. “Tutto fermo allora? Dipende dalle ...