Sci di fondo, Coppa del Mondo Dresda 2020-2021: nelle qualifiche della sprint tl avanzano tutte le azzurre (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo sci di fondo ha visto scattare oggi, sabato 19 dicembre, la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tl femminile. Va ricordato che sono ancora assenti le Nazionali di Norvegia, Svezia e Finlandia. Il miglior tempo è della boema Katerina Janatova, che chiude in 2’37?15, andando a precedere l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda a 0?37, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0?94. Sotto i 2? di distacco anche l’altra svizzera Laurien van der Graaf, quarta a 1?81. In casa Italia la migliore delle tre azzurre al via è Greta Laurent, nona a 3?51, ma è da sottolineare l’ottima performance di Alice Canclini, la quale chiude ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo sci diha visto scattare oggi, sabato 19 dicembre, la terza tappadelin Germania: asi sono appena concluse le qualificazionitl femminile. Va ricordato che sono ancora assenti le Nazionali di Norvegia, Svezia e Finlandia. Il miglior tempo èboema Katerina Janatova, che chiude in 2’37?15, andando a precedere l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda a 0?37, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0?94. Sotto i 2? di distacco anche l’altra svizzera Laurien van der Graaf, quarta a 1?81. In casa Italia la migliore delle treal via è Greta Laurent, nona a 3?51, ma è da sottolineare l’ottima performance di Alice Canclini, la quale chiude ...

myrtamerlino : Vedere le piste da sci di fondo e le strade strapiene è pazzesco. Ma le cose sono due: o chiudi e ristori subito o… - FondoItalia : VIDEO, Fondo - Dobbiaco tra Coppa Italia e Tour de Ski, Gert Taschler: 'Abbiamo portato un po' di normalità' - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Formazza, sci di fondo: a Riale la Coppa Europa, a San Michele via libera agli appassionati - vco24news : Formazza, sci di fondo: a Riale la Coppa Europa, a San Michele via libera agli appassionati - ZazieWu : Lockdown “totale” (totali diversi ??) in Austria dal 27 dicembre, fino al 18 gennaio, ma impianti aperti normalmente… -

Lo sci di fondo ha visto scattare oggi, sabato 19 dicembre, la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tl femminile. Va ...

Sci nordico, Flassin apre un anello di 4 km

AOSTA. A partire da oggi, 19 dicembre, l'offerta dello sci nordico in Valle d'Aosta si amplia con l'apertura a Flassin di un anello di 4 chilometri. Il percorso del fondo si sviluppa da Flassin in ...

