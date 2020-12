Salvini tra i clochard per scimmiottare i No Mask Feste negazioniste per il Capitano | pronto a violare le norme anti-Covid

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 19 dicembre 2020) “O! Mio” scriveva il poeta statunitense Walt Whitman, frase resa indimenticabile di Robin William ne L’attimo fuggente. La poesia è stata scritta dopo l’assassinio di Abraham Lincoln, noi più modestamente la dedichiamo a Matteoe alle sue esternazioni verdi-populiste. Il leghista sovranista si lamenta delle restrizioni rosso-arancioni, non gli piacciono i cromatismi governativi e si riveste di uno dei suoi personaggi meglio riusciti e cioè l’anarchico buono che viola la legge, ma solo a fin di bene. “Mi autodenuncio: se la vigilia di Natale, il 25 e il 26 non si potrà uscire di casa, neanche per portare una coperta a chi dorme in strada e ha freddo, per portare un sorriso a distanza, io lo farò lo stesso”, dichiara il seguace delle Alpi, ammantando un atto di pura violazione della legge con il magico manto ...