Pietro Genovese condannato a 8 anni: investì e uccise Gaia e Camilla

Otto anni di carcere per omicidio stradale plurimo: è questa la condanna di Pietro Genovese per aver investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli un anno fa in Corso Francia a Roma. La sentenza, emessa dal Gup Gaspare Sturzo, si è rivelata più severa rispetto alle previsioni: il pm Roberto Felici aveva infatti chiesto una condanna a cinque anni di carcere. Il giovane, figlio del regista Paolo Genovese, ha affrontato il processo con rito abbreviato. In seguito all'incidente era risultato positivo al test alcolemico tossicologico con un tasso pari a ...

