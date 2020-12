Perugia | Suarez avrebbe confermato di aver saputo in anticipo le prove

(Di sabato 19 dicembre 2020)- Proseguono le indagini del caso esame farsa per la conoscenza dell'italiano all'Università per Stranieri diche ha visto coinvolto l'attaccante dell'Atletico Madrid Luis. Il ...

ZZiliani : Ai magistrati che lo hanno interrogato sull’esame di italiano sostenuto a Perugia, #Suarez ha dichiarato: “Tanto ge… - GoalItalia : Luis Suarez è stato sentito dai magistrati di Perugia come persona informata dei fatti ?? - capuanogio : #Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di #Perugia che indagano sul suo esame 'far… - Mik10000 : Interrogato dai giudici a Perugia #Suarez ha dichiarato: 'mi chiamo Durante Suarez detto #Dante . Sono nato a Firen… - infoitsport : Il calciatore Suarez sentito dai pm di Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Suarez

Suarez sentito dai pm di Perugia: avrebbe ammesso di conoscere la prova d’esame Il bomber dell’Atletico è stato ascoltato come testimone in videoconferenza continua a leggere su La Gazzetta dello ...ìE’ stato assistito da un interprete ed ha deposto parlando in spagnolo Luis Suarez sentito come persona informata dei fatti per l’indagine condotta dalla procura di Perugia sul suo esame ...