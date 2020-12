Perché non dovresti mai buttare via le bucce di banana (Di sabato 19 dicembre 2020) La banana è uno dei frutti più apprezzati in assoluto. Ricca di vitamine, amidi e minerali preziosi per la salute, è considerata un ottimo spuntino, soprattutto per chi pratica sport. Nel momento in cui si decide di introdurla nella dieta, è molto importante conoscere anche i benefici della sua buccia. Della banana, infatti, non si butta proprio niente. Scopriamo, nelle prossime righe, quali sono i rimedi naturali migliori – e gli utilizzi alternative – che la vedono protagonista. Buccia di banana: come riciclarla Sono davvero tanti e interessanti i modi per riciclare la buccia della banana. Uno di questi chiama in causa l’igiene di una chicca presente nelle case di tanti italiani. Stiamo parlando dell’argenteria. Come ben sa chi possiede un servizio buono, man mano che passa il tempo la superficie dei vari pezzi si ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020) Laè uno dei frutti più apprezzati in assoluto. Ricca di vitamine, amidi e minerali preziosi per la salute, è considerata un ottimo spuntino, soprattutto per chi pratica sport. Nel momento in cui si decide di introdurla nella dieta, è molto importante conoscere anche i benefici della sua buccia. Della, infatti, non si butta proprio niente. Scopriamo, nelle prossime righe, quali sono i rimedi naturali migliori – e gli utilizzi alternative – che la vedono protagonista. Buccia di: come riciclarla Sono davvero tanti e interessanti i modi per riciclare la buccia della. Uno di questi chiama in causa l’igiene di una chicca presente nelle case di tanti italiani. Stiamo parlando dell’argenteria. Come ben sa chi possiede un servizio buono, man mano che passa il tempo la superficie dei vari pezzi si ...

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo su Conte (contraddittorio e confuso: o le vecchie misure hanno funzionato o non hanno fun… - GiulioCentemero : ??Ecco perché abbiamo il record di morti in #Italia ???? secondo il report #Oms non solo non era stato aggiornato il p… - ItaliaViva : Travaglio dovrebbe capire che ogni lavoratore, compresi quelli agricoli, ha una dignità. Io non mi offendo, ma mi s… - diobrandoshoe : RT @_soy__milk: Io non sono mai stata contro le regole imposte dai dpcm però porca troia quanto mi fa incazzare l'ipocrisia di chiudere tut… - Capissima : @BonApetit__ Ma esattamente che problemi avete? In casa tutti hanno detto questa cosa di dover fermare Filippo subi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non «Perché guariremo», il libro del ministro Speranza, non è scomparso: è in vendita su Amazon Corriere della Sera