(Di sabato 19 dicembre 2020) Ledi0-4, match valido per la tredicesima giornata di. Primo tempo senza storia allo stadio Tardini: dominio netto da parte dei bianconeri che si portano sul doppio vantaggio con Kulusevski e Ronaldo, che a inizio secondo tempo segna la doppietta personale, poi Morata fissa il punteggio sul risultato definitivo. Di seguito iai protagonisti del match.(4-3-1-2): Sepe 5.5; Iacoponi 5 (15’ st Busi 6), Osorio 5.5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 4.5; Hernani 5, Sohm 5, Kurtic 6 (40’ st Brugman sv); Kucka 5.5 (15’ st Cyprien 6); Gervinho 5 (1’ st Karamoh 5), Cornelius 5 (15’ st Inglese 5.5). In panchina: Colombi, Balogh, Dezi, Valenti, Ricci, Brunetta, Camara. Allenatore: Liverani ...

infoitinterno : Parma-Juventus, le pagelle e il tabellino della partita - infoitinterno : Pagelle Parma Juventus e voti: Cr7 torna imbattibile, De Ligt un muro - infoitinterno : PAGELLE Parma-Juventus 0-4, voti e tabellino Serie A 2020/2021 - ApacheLuca : RT @GiovaAlbanese: Prestazione a tutto tondo, dal primo all'ultimo minuto. Con un #Bentancur straripante, un #Buffon da record e #McKennie… - Eurosport_IT : Le pagelle di #ParmaJuve Buffon ?? McKennie ?? Ronaldo ?? Morata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Parma

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Parma Juve Le pagelle dei protagonisti del match tra Parma e Juve, valido per la 13ª giornata de ...Partita a senso unico tra Parma e Juventus, con gli ospiti che si impongono sia nel risultato che nel gioco. Basta un tempo infatti alla Juve per indirizzare il match. Al 23° minuto Kulusevski sfrutta ...