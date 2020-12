Napoli | tentano di rubare borsa in un auto | 2 ladri bloccati a Secondigliano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione del furto di unada un veicolo parcheggiato in via Petrarca, commesso da due persone a bordo di un’che poi si erano allontanate in direzione di. I poliziotti, grazie al supporto di una volante del Commissariato, hanno individuato e bloccato in via Miano l’con due giovani a bordo, trovandoli in possesso della refurtiva che è stata restituita alla vittima. M.A. e G.M., napoletani di 24 e 21 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.