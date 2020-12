“Mi sono offesa per lei”. GF Vip, il brutto scherzo a Cecilia Capriotti non è andato giù. E ora è l’amica vip a parlare (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella puntata di venerdì 18 dicembre del ‘Grande Fratello Vip’ sono entrati in scena altri quattro nuovi concorrenti: Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti. Per quanto riguarda Ermito, sono già spuntate fuori alcune succulenti notizie sul suo passato con una delle vippone. In particolare, ha messaggiato per un bel po’ di tempo l’estate scorsa con Sonia Lorenzini, la quale però non ha mai ceduto alle sue avances. Infatti, non si sono mai incontrati. Durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, si è però verificato un episodio spiacevole con protagonista la Capriotti. Quest’ultima è stata criticata, più precisamente è stata fatta ironia pungente nei suoi confronti, da parte dei coinquilini Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Alfonso Signorini le ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella puntata di venerdì 18 dicembre del ‘Grande Fratello Vip’entrati in scena altri quattro nuovi concorrenti: Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e. Per quanto riguarda Ermito,già spuntate fuori alcune succulenti notizie sul suo passato con una delle vippone. In particolare, ha messaggiato per un bel po’ di tempo l’estate scorsa con Sonia Lorenzini, la quale però non ha mai ceduto alle sue avances. Infatti, non simai incontrati. Durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, si è però verificato un episodio spiacevole con protagonista la. Quest’ultima è stata criticata, più precisamente è stata fatta ironia pungente nei suoi confronti, da parte dei coinquilini Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Alfonso Signorini le ha fatto ...

