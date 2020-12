Libia: pescherecci in navigazione, all'arrivo visita medica a bordo e poi i tamponi (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - Sono ancora in navigazione i due pescherecci mazaresi con a bordo i 18 pescatori liberati giovedì dalla Libia. L'arrivo a Mazara del Vallo è previsto per domani mattina o al più tardi nel pomeriggio. Ma cosa accadrà al loro arrivo? Se ne è parlato ieri sera al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi a cui ha partecipato, in videoconferenza, anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci. Il Comitato, come fa sapere la stessa Prefettura, "ha preliminarmente affrontato le misure di carattere sanitario da osservarsi nel momento precedente lo sbarco dei marittimi, al fine di evitare qualsiasi pericolo di contagio da Covid-19". Successivamente, sono state "tracciate a grandi linee le misure concernenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - Sono ancora ini duemazaresi con ai 18 pescatori liberati giovedì dalla. L'a Mazara del Vallo è previsto per domani mattina o al più tardi nel pomeriggio. Ma cosa accadrà al loro? Se ne è parlato ieri sera al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi a cui ha partecipato, in videoconferenza, anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci. Il Comitato, come fa sapere la stessa Prefettura, "ha preliminarmente affrontato le misure di carattere sanitario da osservarsi nel momento precedente lo sbarco dei marittimi, al fine di evitare qualsiasi pericolo di contagio da Covid-19". Successivamente, sono state "tracciate a grandi linee le misure concernenti ...

Agenzia_Ansa : Armatore #pescherecci sequestrati in #Libia: liberati, aspettiamo conferma #ANSA - TV7Benevento : Libia: pescherecci in navigazione, all'arrivo visita medica a bordo e poi i tamponi... - labo_franco : RT @dantegiumanini: Eh già ! Adesso li scortano . Il ministro della difesa si appunta una medaglia di cartone .. che fa rima con ..... Lib… - FrancescoBargi : RT @laura_ceruti: Ma cosa sono andati a fare in Libia quei 3 somari se i pescatori sono tornati con i loro pescherecci? Volevano provare l'… - ToninoCogoni : RT @laura_ceruti: Ma cosa sono andati a fare in Libia quei 3 somari se i pescatori sono tornati con i loro pescherecci? Volevano provare l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia pescherecci Libia, i due pescherecci in viaggio verso le coste italiane: sono scortati da nave Marina Sky Tg24 Libia: pescherecci in navigazione, all'arrivo visita medica a bordo e poi i tamponi

Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - Sono ancora in navigazione i due pescherecci mazaresi con a bordo i 18 pescatori liberati giovedì dalla ...

Insaf, figlia di uno dei pescatori di Mazara del Vallo: "Più che una liberazione, è stata un'umiliazione"

Insaf Jemmali è una delle tre figlie di Farhat Jemmali, uno dei pescatori tunisini che insieme agli altri marittimi italiani, indonesiani e senegalesi, si è trovato per 108 giorni detenuto in carcere ...

Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - Sono ancora in navigazione i due pescherecci mazaresi con a bordo i 18 pescatori liberati giovedì dalla ...Insaf Jemmali è una delle tre figlie di Farhat Jemmali, uno dei pescatori tunisini che insieme agli altri marittimi italiani, indonesiani e senegalesi, si è trovato per 108 giorni detenuto in carcere ...