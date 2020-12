Inter, c’è la matricola Spezia: caccia al Milan, Conte ritrova un big (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Inter, seconda in classifica ad un solo punto dal Milan, ospita lo Spezia a San Siro nel match della 13° giornata di Serie A. Vidal torna a disposizione di Conte L’Inter ospita la matricola Spezia nel match della 12° giornata del campionato di Serie A. Una storica prima volta a San Siro nel massimo torneo italiano per i liguri, con l’ultimo precedente che risale all’agosto del 1989 quando nel primo turno di Coppa Italia i nerazzurri si imposero per 1-0 grazie alla rete firmata da Klinsmann. La squadra di Conte in settimana ha accorciato il distacco dai cugini del Milan, ora distanti soltanto una lunghezza in classifica. Tre punti pesantissimi quelli portati a casa mercoledì dall’Inter contro il Napoli, con Lukaku e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) L’, seconda in classifica ad un solo punto dal, ospita loa San Siro nel match della 13° giornata di Serie A. Vidal torna a disposizione diL’ospita lanel match della 12° giornata del campionato di Serie A. Una storica prima volta a San Siro nel massimo torneo italiano per i liguri, con l’ultimo precedente che risale all’agosto del 1989 quando nel primo turno di Coppa Italia i nerazzurri si imposero per 1-0 grazie alla rete firmata da Klinsmann. La squadra diin settimana ha accorciato il distacco dai cugini del, ora distanti soltanto una lunghezza in classifica. Tre punti pesantissimi quelli portati a casa mercoledì dall’contro il Napoli, con Lukaku e ...

